Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag kam es gegen 9.35 Uhr in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines gelben Pkw von der Burgstraße kommend in den Kreisverkehr der Bernhard-Rosemeyer-Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen blauen Fiat Panda. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell