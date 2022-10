Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer nach mutmaßlicher Nötigung gesucht

Olpe (ots)

Bereits am Donnerstag (13.10.2022) ereignete sich ein Sachverhalt, der von einer 43-jährigen Rollerfahrerin zur Anzeige gebracht wurde. Demnach sei die Frau gegen 16.10Uhr während ihrer Fahrt von Gerlingen in Richtung Olpe mehrfach von der Fahrerin eines weißen Mercedes genötigt worden. Hierbei war es nach Angaben der Rollerfahrerin auch zu gefährlichen Situationen gekommen. In Olpe sei die Autofahrerin beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr "Bruchstraße/Bahnhofsstraße" jedoch so dicht an einem Radfahrer vorbeigefahren, dass dieser sogar anhalten und von seinem Rad absteigen musste. Anschließend habe aber auch der Radfahrer seine Fahrt ohne weiteres wieder fortgesetzt. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen sowie den beteiligten Radfahrer darum, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4112 zu melden.

