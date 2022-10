Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 70-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Olpe (ots)

Am Dienstag (18. Oktober) hat sich gegen 14:05 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Pkw-Fahrer und einer 70-jährigen Radfahrerin auf der Straße "Saßmicker Hammer" ereignet. Dabei befuhr die Radfahrerin die Straße aus Richtung "Am Beul". Sie beabsichtigte dann, nach links abzubiegen. Ihr entgegen kam zeitgleich aus Richtung der "Koblenzer Straße" ein Pkw-Fahrer. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

