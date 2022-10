Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 36-Jährge bei Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Donnerstag (20. Oktober) hat sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf der B 54 in Rosenthal ereignet. Zum Unfallzeitpunkt staute sich der Verkehr in Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Drolshagen. Aus derzeit noch unbekannter Ursache fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto an und auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in ein weiteres, vor ihm wartendes Auto geschoben. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zudem entstand an allen Pkw Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

