Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Zwischen einem 71-jährigen Pkw-Fahrer und einem 21-jährigen Motorradfahrer hat sich am Donnerstag (20. Oktober) gegen 18:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 55 ("Bielefelder Straße") in Elspe ereignet. Dabei befuhr der Autofahrer die Straße und beabsichtigte, auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Oedingen abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Krad die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei der Motorradfahrer stürzte. Dieser wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

