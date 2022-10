Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbrecher stehlen Tresor

Lennestadt (ots)

In der Zeit von Freitag (21. Oktober, 16:20 Uhr) bis Samstag (22. Oktober, 03:15 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Soemer-Straße in Elspe eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie dafür ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schränke. Sie stahlen einen Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck befand. Zudem entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich an. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass erfahrungsgemäß in der "dunklen Jahreszeit" Einbrecher vermehrt aktiv sind. Wer sich und sein Zuhause schützen will, kann sich mit der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Olpe in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten sowie weitere wichtige Präventionshinweise erhalten Interessierte hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruchsradar-im-kreis-olpe.

