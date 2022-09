Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schlägerei im Weinbergweg

Postbote will schlichten und wird angegriffen

Ulm (ots)

Gegen 13.40 Uhr wurde am Samstag am Weinbergweg ein 27-jähriger Postbote darauf aufmerksam, dass 2 Männer auf einen 33-Jährigen einschlugen. Der Postbote ging dazwischen und filmte die ganze Situation. Hierbei wurde er von den beiden Tätern ebenfalls angegangen. Sie nahmen ihm sein Handy ab und zerstörten es. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Schläger entfernt und es waren nur noch der Postbote und der 33-jährige Verletzte vor Ort. Der Verletzte musste medizinisch versorgt und in eine Klinik eingeliefert werden. Während der Anzeigenaufnahme kam ein 40-jähriger Tatverdächtiger wieder zurück an den Weinbergweg und war geständig. Zu dem anderen Tatverdächtigen machte er allerdings keine Angaben. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt nun wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung. Hinweise dürfen dem Polizeirevier Ulm-West unter der Nummer: 07311883812 mitgeteilt werden.

+++++++++++++++++++++ 1900740

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell