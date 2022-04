POL-WAF: Ostbevern. Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 24.4.2022, 18.15 Uhr zeigte sich ein nackter Mann bewusst Jugendlichen, die an der Ems in Telgte entlang fuhren. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen hatten zuvor an der Ems gepicknickt und sahen den Mann aus der Ferne am Fluss stehen. Als sie mit ihren Fahrrädern nach Hause und an dem Unbekannten vorbeifuhren, drehte sich dieser bewusst zu den Jugendlichen um, so dass sie sein erigiertes ...

mehr