POL-WAF: Telgte. Nackter Mann zeigte sich bewusst Jugendlichen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 24.4.2022, 18.15 Uhr zeigte sich ein nackter Mann bewusst Jugendlichen, die an der Ems in Telgte entlang fuhren. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen hatten zuvor an der Ems gepicknickt und sahen den Mann aus der Ferne am Fluss stehen. Als sie mit ihren Fahrrädern nach Hause und an dem Unbekannten vorbeifuhren, drehte sich dieser bewusst zu den Jugendlichen um, so dass sie sein erigiertes Geschlechtsteil sahen.

Der Tatverdächtige ist geschätzt 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank, etwas muskulös, hat dunkelbraune Haare, hatte ein blaues Badehandtuch um den Hals gelegt und trug eine Sonnenbrille.

Wer hat den Mann dort gesehen? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

