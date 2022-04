Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Mülltonnen brannten - Jugendliche gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Jugendliche, die möglicherweise an einer Sachbeschädigung auf der Gartenstraße in Beelen beteiligt waren, die sich am Montag, 25.4.2022, zwischen 20.55 Uhr und 21.25 Uhr ereignet hat. Anwohner stellten mehrere brennende Mülltonnen auf einem Abstellplatz hinter der Garage eines Mehrfamilienhauses fest und informierten die Feuerwehr. Durch das Feuer verbrannten mehrere Abfallgefäße und an der Garagenwand löste sich stellenweise der Putz. Eine Beelenerin hatte gegen 20.55 Uhr zwei männliche Jugendliche gegenüber des Mülltonnenabstellplatzes beobachtet, die dort rauchten.

Zu den gesuchten Jugendlichen liegen folgende Beschreibungen vor:

Person 1: circa 14 Jahre, etwa 1,65 Meter groß, braune etwas längere Haare, trug eine schwarze Hose mit weißen Streifen (vermutlich Jogginghose) und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Person 2: circa 14 Jahre, etwa 1,68 Meter groß, trug ein dunkles Basecap, eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und weiße Schuhe.

Wer kann Angeben zu den gesuchten Jugendlichen oder dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

