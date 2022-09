Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - 26-Jähriger fährt Baustellenampel um und flüchtet

Polizei findet Fahrzeug des Geflüchteten

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 22.30 Uhr, wird der Polizei in Ulm mitgeteilt, dass im Bereich Olgastraße ein Auto gegen eine Baustellenampel gefahren sei und diese nun mitten auf der Straße liegt. Die Polizei stellte fest, dass sich ein Fahrzeug von der Olgastraße in Richtung Frauenstraße bewegt hatte und hierbei in der Rechtskurve zu weit nach links gekommen war, hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einer Baustellenampel. Vom Unfallverursacher war nichts zu sehen. Die Polizisten fahndeten im näheren Umkreis und stellten dann einen Audi im Bereich der Radgasse fest. Dieser hatte erhebliche Beschädigungen. Als die Beamten das Auto begutachteten, kam ein deutlich alkoholisierter 26-Jähriger hinzu und gab an, dass er mit seinem Audi gegen die Ampel gefahren war. Dem Audifahrer wurden Blut und sein Führerschein abgenommen, außerdem sieht er nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

