Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Haftbefehl gesucht: Bundespolizei nimmt Straftäter im Hauptbahnhof Siegen fest

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Gestern (27. Juni) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Siegen einen 25-Jährigen nach einer polizeilichen Kontrolle festgenommen: Der Mann wurde wegen Urkundenfälschung tateinheitlich mit Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis gesucht.

Montag gegen 01:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 25-jährigen Reisenden am Hauptbahnhof Siegen. Beim Abgleich seiner Personalien ermittelten die Beamtinnen und Beamten, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach einem rechtskräftigen Urteil aus dem Jahr 2019 sollte der Gesuchte wegen Urkundenfälschung tateinheitlich mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eine Gesamtgeldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 40 Euro bezahlen. Die noch offene Geldstrafe von ca. 2200 Euro konnte der Mendener vor Ort nicht begleichen, so dass die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten ihn festnahmen, um ihn mit der Ersatzfreiheitsstrafe von 52 Tagen in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt zu überstellen

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell