Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gartenhäuser aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in mindestens vier Gartenhäuser im Gewann Sandäcker in Grötzingen ein. Zwischen 16.00 Uhr und 14.00 Uhr wurden die Gartenhäuser aufgebrochen und durchsucht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell