Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Ettlingen ein und erbeuteten Schmuck mit bisher unbekanntem Wert. Durch das Einwerfen einer Glasscheibe der Nebentüre im Gartenhaus verschafften sich die Täter Zutritt zum Anwesen. Anschließend durchwühlten sie dieses vollständig vom Kellergeschoss bis ins zweite Obergeschoss. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden. Zur Aufklärung des Tatgeschehens wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

