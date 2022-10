POL-OE: Unter dem Einfluss von Drogen am Steuer

Lennestadt (ots) - In der Zeit von Freitag (21. Oktober, 16:20 Uhr) bis Samstag (22. Oktober, 03:15 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Soemer-Straße in Elspe eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie dafür ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schränke. Sie stahlen einen Tresor, in dem sich ...

