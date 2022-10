Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Sonntag, den 02.10.2022, zwischen 04:30 und 22:00 Uhr, kam es in der Mörfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 58-64 im Ortsteil Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Nissan Qashqais, vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW, touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss daran von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 entgegen.

