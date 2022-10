Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Beerfelden/Airlenbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Oberzent (ots)

Am Sonntag, 02.10.2022 gegen 05:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Grasellenbach die Landesstraße 3120 von Beerfelden kommend in Fahrtrichtung Airlenbach. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam der blaue Citroen nach links von der Fahrbahn ab, wurde von der Schutzplanke abgewiesen, kam nach rechts in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrzeugführer erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die mehrstündige Dauer der Unfallaufnahme war neben Polizei auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

