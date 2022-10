Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Viernheim (ots)

Am Freitag, 16.09.2022 gegen 13:50 Uhr, kam es in Viernheim an der Kreuzung Weinheimer Straße / Janusz-Korczak-Allee / L 3111 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Lampertheim - Viernheim unter folgender Telefonnummer zu melden: 06206 / 9440 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell