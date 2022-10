Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wixhausen: Verglasung von ehemaliger Volksbankfiliale eingeworfen

Darmstadt (ots)

Am späten Sonntagabend (02.20.) wurde um 22.25 Uhr die Verglasung einer nicht mehr betriebenen Bankfiliale in der Verdistraße durch bisher unbekannte Täter eingeworfen und das Objekt mutmaßlich auch betreten. Nach bisherigem Erkenntnisstand warfen der oder die Täter mittels eines Gullydeckels eine Scheibe der ehemaligen Geschäftsstelle ein. Beute konnten die Täter nicht machen, da die Filiale wie bereits erwähnt nicht mehr als Geschäftsstelle betrieben wird, lediglich die SB-Stelle im Vorraum dient noch zu Bankgeschäften. Im Anschluss entfernten sich die Übeltäter laut Zeugen mit einem "sportlichen" PKW, an welchem die Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben "EM-" angebracht gewesen sein sollen. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, die Ermittlungen an dem Tatort wurden wegen des Anfangsverdachtes eines Einbruchdiebstahles durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 96940312

