POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberzent (ots) - Am Sonntag, 02.10.2022 gegen 05:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Grasellenbach die Landesstraße 3120 von Beerfelden kommend in Fahrtrichtung Airlenbach. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam der blaue Citroen nach links von der Fahrbahn ab, wurde von der Schutzplanke abgewiesen, kam nach rechts in die Böschung und überschlug sich. Der ...

mehr