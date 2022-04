Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Leopoldshöhe. Katalysatoren gestohlen.

Lippe (ots)

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Diebstähle von Katalysatoren im Kreisgebiet angezeigt. Von Freitag auf Samstag (22./23.04.2022) entfernten Diebe die Katalysatoren von zwei auf dem Parkplatz Potthoff abgestellten Autos. Ein VW Golf und ein Ford Focus wurden durch die Täter angegangen. In Leopoldshöhe wurde am Samstag ebenfalls ein Kat-Diebstahl festgestellt. Betroffen ist ein VW Polo, der seit etwa einer Woche in der Flurstraße parkte. Wer Verdächtiges im Zusammenhang mit den Diebstählen beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

