Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einladung zum Zoom-Vortrag am "Tag des Einbruchschutzes"

Olpe (ots)

Anlässlich des "Tag des Einbruchschutzes" bietet die Polizei Olpe in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Lennestadt am 08. November 2022 um 17 Uhr einen kostenlosen Online-Vortrag zu den Themen Einbruchschutz, Energieberatung und Handwerkerverträge an. Gerade jetzt - zu Beginn der dunklen Jahreszeit - steigen erfahrungsgemäß die Zahlen beim Wohnungseinbruch an. Da gerade der Einbruch in das eigene Zuhause für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis darstellt, führt die Polizei NRW seit Jahren die Kampagne "Riegel vor" durch. Ziel ist es, die Öffentlichkeit über das Thema Wohnungseinbrüche aufzuklären und zu sensibilisieren.

Zwar sind im Kreis Olpe seit 2015/2016 die Einbruchszahlen rückläufig und erreichten 2021 einen Tiefstand (seit 2012), jedoch ist gerade im Rückblick auf die vergangenen Jahre zu berücksichtigen, dass die Menschen unter anderem im Verlauf der Corona-Pandemie vermehrt Zuhause verweilten und sich die Gelegenheiten für potentielle Täter somit reduziert hatten. Die Änderung der Situation könnte demnach zukünftig auch wieder zu einem Anstieg der Fallzahlen führen.

Landesweit ist hier bereits ein Anstieg der Einbruchszahlen im ersten Quartal 2022 um etwas mehr als 32 Prozent zu verzeichnen. Dabei können Wohnungs- und Hauseigentümer ihr Zuhause schon durch kleine und kostengünstige Präventionsmaßnahmen besser absichern. Sowohl Änderungen im eigenen Verhalten (zum Beispiel Anwesenheit simulieren) als auch der sogenannte technische Einbruchsschutz (zum Beispiel zusätzliche Sicherungen an den Fenstern) helfen, Einbrecher abzuschrecken oder ihnen das Eindringen zu erschweren. Größere Veränderungen, zum Beispiel der Austausch von Fenstern, sind häufig mit höheren Ausgaben verbunden, bieten aber auch das Potential Energie zu sparen, sodass Einbruchsschutz und Energiesparmaßnahmen häufig Hand in Hand gehen.

Doch worauf müssen Bürgerinnen und Bürger bei der Auswahl und beim Einbau achten? Wo können sie Fördergelder beantragen? Und wie finden sie einen kompetenten und seriösen Handwerksbetrieb?

In dem Zoom-Vortrag stellt Kriminalhauptkommissar Michael Meinerzhagen verschiedene Möglichkeiten vor, wie Bürgerinnen und Bürger ihr Zuhause richtig sichern können. Im Anschluss werden Stefan Hoffmann und Anne Hausmann von der Verbraucherzentrale in Lennestadt noch auf die Themen Energieberatung und Handwerker- beziehungsweise Schlüsseldienste eingehen.

Teilnehmende erhalten den Zugang zu dem Zoom-Meeting, indem sie einfach den unten aufgeführten Link anklicken und so automatisch in die Konferenz weitergeleitet werden. Alternativ können sich Interessierte mit den unten angegeben Meeting-Daten anmelden. Dies funktioniert auch mit der Zoom-App.

Link zur Zoom-Konferenz: https://us06web.zoom.us/j/84826844470?pwd=UEV6WDYxN3NUaU5EWDl0Zm1FSjhlZz09 [us06web.zoom.us] Meeting-ID: 848 2684 4470 Kennwort: 143597

Für Personen, die nicht an dem Vortrag teilnehmen können oder lieber das Vier-Augen-Gespräch suchen, bietet die Kreispolizeibehörde Olpe an, sowohl in der Polizeiwache Olpe, telefonisch, als auch Zuhause Interessierte zu beraten. Weitere Informationen zum Thema sowie die Kontaktdaten der Kriminalprävention Olpe gibt es auch im Internet: https://olpe.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-15.

