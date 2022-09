Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach A 98/ Lkr. Konstanz) 35.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf Autobahn

Stockach A 98 (ots)

Über 35.000 Euro Schaden ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Autobahn 98, zwischen den Anschlussstellen "Stockach Ost" und "Stockach-West" entstanden. Eine 29-jährige Audi A5-Fahrerin war auf der linken Spur auf der A 98 von Überlingen herkommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 25 Jahre junger Mann mit einem Daimler in die gleiche Richtung auf der rechten Fahrspur. Da er einen vor ihm fahrenden Wagen überholen wollte, wechselte der 25-Jährige auf die linke Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls werden beide Autos in die Mittelleitplanke geschoben. Glücklicherweise blieb es nur bei einem Sachschaden. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Autos. Die Polizei schätzt den am Daimler entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 15.000 Euro und am Audi auf ungefähr 20.000 Euro.

