Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/ Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Eigeltingen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ein Auto bei einem Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Reute und Honstetten von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Ein 31 Jahre junger Mann fuhr mit einem Opel Meriva auf der Verbindungsstraße in Richtung Honstetten. Dabei kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Bushaltestellenschild. Der Opel blieb auf dem Dach liegend in einen Straßengraben liegen. Der Autofahrer konnte seinen Opel selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt.

