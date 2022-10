Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Olpe (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem 36-jährigen Autofahrer und einem 52-jährigen Fahrradfahrer hat sich am Dienstag (25. Oktober) gegen 09:25 Uhr auf der "Koblenzer Straße" in Friedrichsthal ereignet. Dabei befuhr der Autofahrer die Straße "Bibicke" in Fahrtrichtung "Koblenzer Straße". Zeitgleich fuhr der Radfahrer mit seinem Pedelec auf dem Radweg, welcher parallel zur "Koblenzer Straße" verläuft, in Fahrtrichtung Gerlingen. Im Bereich der Einmündung "Bibicke / Koblenzer Straße" kam es zur Kollision der beteiligten Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

