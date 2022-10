POL-OE: Neues Mitglied im Führungsteam der Kreispolizeibehörde Olpe

Olpe (ots) - Eine 39-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (25. Oktober) gegen 10 Uhr auf der Martinstraße verletzt worden. Dabei befuhr ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Lütringhausen. In Höhe des Fußgängerüberweges an der Einmündung zur Pannenklöpperstraße passierte die Fußgängerin in Richtung einer ...

mehr