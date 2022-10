BPOLD-B: Bundespolizei sucht Zeugen nach Wurf eines Stuhls in S-Bahngleis

Berlin-Treptow-Köpenick (ots) - Sonntagabend entwendete ein 30-Jähriger einer jungen Frau in einer S-Bahn der Linie S45 die Handtasche. Zwei Begleiter der Frau folgten dem flüchtenden Taschendieb und gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung mit ihm. Gegen 20:15 Uhr soll der 30-Jährige der Frau während der Fahrt in der S-Bahn die Handtasche entwendet haben. Zwei Begleiter der 19-Jährigen folgten dem ...

