Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendieb nach kurzer Flucht gestoppt

Berlin-Treptow-Köpenick (ots)

Sonntagabend entwendete ein 30-Jähriger einer jungen Frau in einer S-Bahn der Linie S45 die Handtasche. Zwei Begleiter der Frau folgten dem flüchtenden Taschendieb und gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung mit ihm.

Gegen 20:15 Uhr soll der 30-Jährige der Frau während der Fahrt in der S-Bahn die Handtasche entwendet haben. Zwei Begleiter der 19-Jährigen folgten dem Taschendieb und stellten ihn noch im Zug zur Rede. Dieser zog daraufhin ein Messer und hielt es drohend vor sich. Beim Halt am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide flüchtete er aus der Bahn. Die beiden 25-Jährigen folgten dem Dieb und stoppten den 30-Jährigen schließlich in der Nähe des S-Bahnhofes. Einsatzkräfte sind auf die sich daraufhin entwickelnde körperliche Auseinandersetzung zwischen den Personen aufmerksam geworden, gingen dazwischen und trennten die Männer voneinander. Der 30-jährige deutsche Staatsangehörige verletzte einen der beiden 25-Jährigen im Zuge der Rangelei mit seinem Messer an der Hand. Im Rucksack des 30-Jährigen fanden die Beamten die Handtasche der 19-Jährigen, in welcher sich neben persönlichen Gegenständen der afghanischen Staatsangehörigen auch Bargeld in Höhe von 5.000 Euro befand. Die Frau erhielt ihre Tasche von den Einsatzkräften zurück.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Körperverletzung und gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell