BPOLD-B: Blutige Auseinandersetzung in S-Bahn - Zeugen gesucht

Am späten Samstagnachmittag soll ein Unbekannter einen Mann in einer S-Bahn der Linie S3 mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17 Uhr soll der Unbekannte eine Frau mit einem Rollator beim Verlassen der S-Bahn behindert haben. Ein 31-Jähriger bemerkte dies und ging dazwischen, woraufhin der Unbekannte in seine Tasche gegriffen und ein Messer daraus hervorgezogen haben soll. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den Männern, im Zuge dessen der 31-Jährige versucht haben soll, dem Unbekannten das Messer zu entreißen. Als er schließlich im Besitz des Messers war, verließ der 31-jährige Leipziger die S-Bahn beim Halt am S-Bahnhof Karlshorst und alarmierte die Polizei. Im Handgemenge zog er sich eine Schnittwunde an der Hand zu.

Beim Halt des Zuges am Berliner Ostbahnhof informierte der Triebfahrzeugführer der S-Bahn eine Streife der Bundespolizei über den Vorfall. Die Tat soll sich im ersten S-Bahn-Wagen in Fahrtrichtung, direkt hinter dem Führerstand, ereignet haben. Beim Halt am Bahnhof Berlin Ostkreuz versorgte der Triebfahrzeugführer den ebenfalls verletzten Unbekannten mit Verbandsmaterial. Anschließend soll dieser den Bahnhof in unbekannte Richtung verlassen haben.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Bedrohung und gefährlichen Körperverletzung. Neben Proben diverser Blutspuren stellten die Beamten auch das Messer mit einer Klingenlänge von rund 14 Zentimetern sicher.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang innerhalb der S-Bahn der Linie S3 oder der Identität des unbekannten Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

