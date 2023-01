Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Lahnstein für das Wochenende 30.12.2022 - 01.01.2023

Lahnstein (ots)

Aus polizeilicher Sicht wurde ein insgesamt sehr ruhiger Jahreswechsel festgestellt. Viele Menschen zog es bereits vor Mitternacht auf die Straßen. Hier wurde im Rahmen der Streifentätigkeiten ein generell friedvolles Miteinander verzeichnet.

Junger Fahrer alkoholisiert unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Neujahrstag gegen 04:00 Uhr in der Adolfstraße in Lahnstein stellten Beamte der Lahnsteiner Polizei beim 20-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Eine weitere Überprüfung vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von 0,47 Promille. Aufgrund der Feststellungen wurde gegen den Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl aus Pkw

In der Straße "Im Lag" in Lahnstein kam es im Zeitraum 30.12.2022, 20:00 Uhr - 31.12.2022, 08:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ein unbekannter Täter zerstörte eine Seitenscheibe des Pkw und entwendete aus dem Innenraum Fahrzeugteile wie Airbag, Lenkrad und Tacho. Hierzu wurden nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Sebastianistraße in Koblenz kam es im Zeitraum 30.12.2022, 15:00 Uhr - 30.12.2022, 19:00 Uhr. Ein unbekannter Täter verschaffte sich unberechtigt Zutritt und suchte das Objekt nach Diebesgut ab. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist über das Diebesgut noch nichts bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden.

