Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf für die Silvesternacht

Dienstgebiet PI Bendorf (ots)

Brand eines Altkleidercontainers

In der Silvesternacht kam es gegen 01.10 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Straße "An der Concordiahütte" in Bendorf. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Nichtsdestotrotz wurde der Container sowie der Inhalt beschädigt. Nach einem Zeugenhinweis konnte eine 3-köpfige Jugendgruppe in Tatortnähe festgestellt und kontrolliert werden. Der Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Bendorfer, welcher den Brand durch das Zünden eines Böllers verursacht haben dürfte, konnte verdichtet werden, sodass ihn nun ein Strafverfahren erwartet.

Rakete verursacht Heckenbrand

Gegen 00.30 Uhr wurde durch Zeugen ein Heckenbrand in der Straße "Dr.-Otto-Siedlung" in Bendorf gemeldet. Auch hier konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass außer die in Brand geratene Thuja Hecke auf einer Länge von ca. 30 m, keine Gebäude oder Ähnliches in Mitleidenschaft gezogen wurden. Brandursächlich dürfte eine verirrte Rakete gewesen sein. Die verantwortliche Person konnte bislang nicht ermittelt werden.

Darüber hinaus kam es in der Silvesternacht zu mehreren typischen polizeilichen Einsätzen, welche sich insgesamt jedoch in einem überschaubaren Rahmen befanden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell