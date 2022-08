POL-PDLD: Bad Bergzabern Bürger melden lauten Knall

Kapellen-Drusweiler (ots) - Vermutlich bereits am Samstag, 06.08.2022, zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr, ereignete sich in der Danziger Straße 7, in 76889 Kapellen-Drusweiler, ein Verkehrsunfall. Möglicherweise beim Ausparken beschädigte ein schwarzer Pkw mit Germersheimer Kennzeichen einen parkenden weißen Seat. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den ...

mehr