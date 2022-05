Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Freitag (27.05.22) sind Unbekannte in ein Hotel an der Altenberger Straße eingebrochen. Zwischen 00.00 Uhr und 7 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie entwendeten einen "Kartensafe", in dem sich unter anderem Bargeld befand. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

mehr