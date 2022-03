POL-COE: Coesfeld, Bahnhof/ Mülleimer brennt

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Sonntag (20.03.22) haben Unbekannte versucht, in eine Tankstelle an der Osterwicker Straße in Darfeld einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Samstag (19.03.22) und 7.20 Uhr am Sonntag (20.03.22) warfen die Täter einen Gullydeckel gegen die Eingangstür. Ins Innere gelangten die Unbekannten nicht. In der Nacht zum 04.03.22 gelang es ...

