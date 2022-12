Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Zwei Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen

Scheeßel. Am heutigen Donnerstagvormittag sind in einem Discounter am Vahlder Weg zwei Seniorinnen vermutlich von dem gleichen Taschendieb bestohlen worden. Der als etwa 60 Jahre alt beschriebene Mann habe die 83 und 86-jährigen Frauen beim Einkaufen unabhängig voneinander angesprochen und jeweils um Hilfe gebeten. Dabei nutzte er vermutlich die unerwartete Ablenkung, um an die Portemonnaies in ihren Taschen zu kommen. In beiden Fällen fiel der Diebstahl erst an der Kasse auf. Der mutmaßliche Täter sei von kräftiger Statur und etwa 180 cm groß gewesen. Er habe grau-schwarze Haare und einen dunklen Teint gehabt. Die beiden Opfer vermuten bei ihm einen ausländischen Hintergrund, da er mit Akzent gesprochen habe. Bekleidet gewesen sei der Tatverdächtige mit einer grau-grünen Jacke mit Knöpfen. Hinweise erbittet die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/98516-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell