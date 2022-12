POL-ROW: ++ Wer wartet auf sein Päckchen? - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots) - Einbrüche in Hofläden Vahlde/Ostervesede. Am Sonntag und Montag ist es zu zwei Einbrüchen in landwirtschaftliche Hofläden gekommen. Am Sonntagabend zwischen 19.40 Uhr und 21.15 Uhr kam es in der Straße Im Kloster in Vahlde zur ersten Tag. Dort begaben sich die Täter in den frei zugänglichen Verkaufsraum und brachen eine Schublade auf. Darin ...

