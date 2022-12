POL-ROW: ++ Junge Fahranfängerin verunglückt auf der B 71 ++ Viele Anrufe von falsche Polizisten - Senioren bleiben gelassen ++ WhatsApp-Betrüger täuschen 69-jährigen Mann ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Junge Fahranfängerin verunglückt auf der B 71

Brauel. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 ist am Montagabend eine 19-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 18 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße unterwegs, als der Kleinwagen aus bislang noch ungeklärter Ursache ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die 19-jährige durchfuhr einen Straßengraben über eine Strecke von etwa hundert Metern. Von dort kam das Fahrzeug zurück auf die Straße und blieb dort stehen. Die junge Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Viele Anrufe von falsche Polizisten - Senioren bleiben gelassen

Visselhövede. Mindestens sechs, vorwiegend ältere Menschen haben am Freitag unerwartete Anrufe von falschen Polizisten bekommen. Zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr klingelten bei den Senioren im Alter von 69 bis 93 Jahren unerwartet das Telefon. In allen Fällen meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Polizeibeamter vorstellte. Er berichtete von Einbrechern, die in der Nachbarschaft festgenommen worden seien. Bei ihnen habe man Hinweise entdeckt, die darauf hindeuteten, dass auch die Angerufenen mögliche Opfer werden könnten. Alle Senioren kannten die Masche und ließen sich auf keine längeren Gespräche ein. In einem Fall übernahm eine jüngere Tochter das Gespräch und legte schließlich auf.

WhatsApp-Betrüger täuschen 69-jährigen Mann

Visselhövede. Ein 69-jähriger Mann aus Visselhövede ist am Montagnachmittag auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Seine angebliche Tochter hatte sich am frühen Nachmittag mit einer kurzen Nachricht bei ihm gemeldet und berichtet, dass ihr Handy defekt sei. Die neue Nummer solle sich ihr "Vater" bitte als neuen Kontakt abspeichern. Schnell kamen die Täter zu ihrem eigentlichen Anliegen. Mit dem neuen Handy sei eine dringende Überweisung derzeit nicht möglich. Nun wurde der "Vater" gebeten, 2.954,50 Euro in Echtzeit auf ein italienisches Konto zu überweisen. Nachdem er das gemacht hatte, forderten die Unbekannten weitere Zahlungen. Da erst schöpfte der Mann Verdacht, beendete den Kontakt und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei.

