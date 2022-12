POL-ROW: ++ Hansalinie A1: Unfall nach Sekundenschlaf ++ Zigarettendieben gelingt die Flucht ++ Unfallflucht nach Kollision auf der Landesstraße - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1: Unfall nach Sekundenschlaf

Sittensen/A1. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf ist es am frühen Freitagmorgen auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Autofahrer war gegen 5.30 Uhr mit seinem Audi auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Sittensen am Steuer seines Fahrzeuges einnickte. Der Wagen zog nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und fuhr auf den Sattelzug eines 42-Jährigen auf. Dabei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallallaufnahme musste die Autobahn kurz gesperrt werden.

Zigarettendieben gelingt die Flucht

Hellwege. Anwohner der Dorfstraße sind in der Nacht zum Freitag auf noch unbekannte Zigarettendiebe aufmerksam geworden. Die beiden dunkel gekleideten Täter hatten kurz nach 2 Uhr einen Zigarettenautomaten aufgeflext und Tabakwaren und Bargeld gestohlen. Mit einem roten Kleinwagen flüchteten sie in Richtung Haberloh. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei war zu diesem Zeitpunkt in der Nähe und nahm die Verfolgung auf. Auf unbefestigten Waldwegen verloren die Beamten jedoch schnell den Sichtkontakt. Während ihrer Flucht warfen die Täter Teile des Diebesgutes aus dem Fahrzeug. Die Polizei sammelte die Beute später ein. Trotz intensiver Fahndung gelang es nicht, die Flüchtigen zu ergreifen. Sie dürften ebenfalls für den Aufbruch eines Zigarettenautomaten einige Stunden zuvor in der Dorfstraße in Bötersen in Frage kommen. Hinweise nimmt die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0 entgegen.

Unfallflucht nach Kollision auf der Landesstraße - Polizei bittet um Hinweise

Große Meckelsen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend auf der L 142 zwischen Weertzen und der "Hanrader Kurve" ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach dem noch unbekannten Fahrer eines hellen Kleinbusses. Sein Fahrzeug sei gegen 18.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn gekommen und seitlich mit einem in Richtung Weertzen fahrenden Linienbus kollidiert. Der Fahrer des Kleinbusses setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Betrunkener Radfahrer kommt zu Fall

Rotenburg. Am Donnerstagabend hat sich ein betrunkener Radfahrer bei einem Sturz in der Dresdener Straße verletzt. Der 59-Jährige war gegen 20.40 Uhr mitten auf der Fahrbahn in Richtung Brockeler Straße unterwegs, als er zu Fall kam. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radler deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Mit leichten Verletzungen wurde der 59-Jährige im Rettungswagen in das Rotenburg Diakonieklinikum gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben.

E-Biker von Transporter angefahren

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall in der Kivinanstraße ist am Donnerstagnachmittag ein 46-jähriger E-Biker verletzt worden. Ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter hatte gegen 14.45 Uhr von der Kivinanstraße nach rechts auf den REWE-Parkplatz abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den Mann auf dem Elektrofahrrad. Der 46-Jährige kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Unfall auf der Bundestraße - 56-Jähriger verletzt

Waffensen. Ohne fremde Beteiligung ist ein 56-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag auf der B 75 in Höhe Lerchenkrug verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache war der Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Renault von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Tageswohnungseinbruch im Mühlhasenweg

Rotenburg. Im Verlauf des Donnerstages sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Mühlhasenweg eingebrochen. Zwischen 10.30 Uhr und 19.45 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Die Einbrecher durchstörten alle Räume nach Beute und fanden dabei Bargeld. Damit verschwanden sie unerkannt.

Unbekannte auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände

Ebersdorf. In den vergangenen Tagen sind Unbekannte auf das ehemalige Gelände der Bundeswehr eingedrungen. Dazu zerschnitten sie zunächst einen Maschendrahtzaun und brachen in der Folge Metalltore und Lüftungsschächte einer Fahrzeughalle auf. Gestohlen haben die Unbekannten vermutlich nichts.

Einbruch in Kellerräume eines Mehrparteienhauses

Bremervörde. Eine Bohrmaschine, ein Fernsehgerät, Werkzeuge und eine Werkzeugkiste haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses an der Friedrich-Dedecke-Straße erbeutet. Vermutlich durch den Haupteingang gelangten sie in den Keller und brachen dort die Schlösser von drei Kellertüren auf. In einem Raum fanden sie die Beute, die anderen Räume wurden von ihnen nur durchwühlt.

Taschendiebe im Discounter

Sittensen. Am frühen Donnerstagnachmittag ist eine 68-jährige Frau in einem Discounter an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Während sie gegen 14 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, gelang es den Tätern ihre schwarze Geldbörse der Marke Liebeskind mit dem üblichen Inhalt aus der Jackentasche zu stehlen. Erst an der Kasse bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie verschwunden war.

