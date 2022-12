Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rutschpartie auf der Autobahn endet in der Schutzplanke ++ Auto rutscht aus der Kurve ++ Einbruch in Schuppen ++

Rutschpartie auf der Autobahn endet in der Schutzplanke

Reeßum/A1. Auf der schneeglatten Fahrbahn der Hansalinie A1 ist am Mittwochnachmittag ein 56-jähriger Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel mit seinem Mercedes ins Rutschen gekommen. Der Mann war gegen 17.30 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, als er die Gewalt über seinen Wagen verlor und mit dem Sattelzug eines 27-Jährigen kollidierte. Von dort schleuderte der Mercedes über alle Fahrspuren und landete in der Mittelschutzplanke. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

Auto rutscht aus der Kurve

Badenstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der L133 ist am Mittwochnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi auf der Landesstraße unterwegs, als er ohne fremde Beteiligung in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überquerte einen Bach und kam an einem Zaun zum Stehen. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Einbruch in Schuppen

Hetzwege. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Schuppen am Carport eines Wohnhauses an der Straße Hoffreeg eingebrochen. Dazu hebelten sie die Tür des Raumes auf und nahmen daraus eine Motorsäge der Marke Dolmar und einen Hochentaster von Stihl mit.

