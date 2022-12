Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pöbelnder Mann landet im Polizeigewahrsam ++ Junger E-Biker fährt Müllwerker an und fährt davon - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Pöbelnder Mann landet im Polizeigewahrsam

Rotenburg. Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 60-jährigen Mann in einem Einkaufsmarkt an der Verdener Straße in Gewahrsam nehmen müssen. Die Beamten waren gegen 17.15 Uhr gerufen worden, weil er im Eingangsbereich und auf dem Parkplatz zahlreiche Kunden beschimpfte. Nachdem sie dem Mann erfolglos einen Platzverweis erteilt hatten, brachten die Polizisten ihn schließlich in Polizeigewahrsam. Dort verbrachte er die nächsten Stunden bis er sich wieder beruhigt hatte. Gegen 20 Uhr wurde der 60-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.

Junger E-Biker fährt Müllwerker an und fährt davon - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einem Zusammenstoß mit einem Müllwerker sucht die Rotenburger Polizei einen noch unbekannten Radfahrer. Zu dem Vorfall ist es am Dienstagmorgen gegen 7.10 Uhr etwa in Höhe der Pizzeria Pinocchio gekommen. Der 31-jährige Mann war gerade dabei eine Mülltonne zu entleeren, als er von dem unbekannten Radler von hinten angefahren wurde und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen an seinem Rücken. Der Radfahrer fuhr nach der Kollision einfach weiter. Der vermutlich blonde Jugendliche sei auf einem Pedelec gefahren. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

