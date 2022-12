POL-ROW: ++ Geburtstagsparty läuft aus dem Ruder - Polizisten im Einsatz verletzt ++ Auto auf Parkstreifen angefahren - Polizei sucht Geschädigten ++ Fahrzeugteil aus BMW-SUV ausgebaut ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Geburtstagsparty läuft aus dem Ruder - Polizisten im Einsatz verletzt

Visselhövede. Bei einem Polizeieinsatz anlässlich einer Ruhestörung im Rahmen einer Geburtstagsfeier sind in der Nacht zum Dienstag in der Hunnehopstraße zwei Polizeibeamte verletzt worden. Kurz nach 23 Uhr lief die erste Meldungen wegen der offenbar ausufernden Party ein. Als sich die rund 20, zum Teil polizeibekannten Verantwortlichen weigerten Ruhe einkehren zu lassen, drohten die Beamten mit Platzverweisen und der Sicherstellung der Musikanlage. Auch diese Ankündigung führte nicht zum gewünschten Erfolg. Die Rotenburger Polizei zog weitere Kräfte von benachbarten Dienststellen und aus dem Heidekreis zusammen und setzte die angedrohten Maßnahmen durch. Bei Widerstandshandlungen der Betreffenden wurde ein 42-jähriger Polizeibeamter aus Rotenburg und ein 26-jähriger Kollege aus Walsrode verletzt. Eine sogenannte Gefangenenbefreiung eines Mannes aus dem Polizeigewahrsam konnte verhindert werden. Während des Einsatzes musste die Polizei Pfefferspray einsetzen. Gegen die Verantwortlichen wurden Strafverfahren wegen Landfriedensbruch, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte eingeleitet.

22-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Mühlenstraße ist am Montagabend eine 22-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 19 Uhr mit ihrem Seat verkehrsbedingt halten müssen, als ein nachfolgender, 68-jähriger Autofahrer mit seinem Kia auf den Wagen der jungen Frau auffuhr. In der Folge wurde der Seat auf den Skoda einer 42-Jährigen aufgeschoben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Auto auf Parkstreifen angefahren - Polizei sucht Geschädigten

Scheeßel. Nach einer möglichen Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Parkstreifen gegenüber der Firma Kolkmann an der Zevener Straße ereignet haben soll, suchen die Beamten der Polizeistation Scheeßel nach einem noch unbekannten Geschädigten. Nach Angaben von Zeugen soll ein Autofahrer beim Einparken mit einem dunklen SUV kollidiert sein. Der Geschädigte ließ sich für die Polizei jedoch nicht mehr ermitteln. Ob sein Fahrzeug tatsächlich beschädigt wurde, ist noch unklar. Deshalb bitten die Beamten den Betreffenden sich unter Telefon 04263/98516-0.

Fahrzeugteil aus BMW-SUV ausgebaut

Scheeßel. Am vergangenen Samstagvormittag hat ein unbekannter Mann aus einem schwarzen BMW-SUV, der im Carport eines Wohnhauses am Vahlder Weg stand, eine Rückfahrkamera gestohlen. Der Geschädigte hatte den Fremden gegen 11.15 Uhr auf seinem Grundstück bemerkt und sich den ungewöhnlichen Besuch zunächst nicht erklären können. Als er sein Fahrzeug später nutzen wollte, bemerkte er, dass die Rückfahrkamera aus dem Wagen ausgebaut worden war. Zu dem Verdächtigen liegt nur eine vage Beschreibung vor. Zeugen, denen der unbekannte Mann am Samstag aufgefallen ist, melden sich bittet unter Telefon 04263/98516-0 bei der Scheeßeler Polizei.

Einbrecher in der Bergstraße

Scheeßel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bergstraße eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses gelangten sie über eine Außentreppe zu einer Kellertür, brachen sie auf und gelangten so in die Wohnung. Beim Durchstöbern der Räume fanden die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Mit der Beute entkamen sie durch ein Küchenfenster.

Junge Bikerin stürzt mit Roller

Bartelsdorf. Bei einem Sturz mit ihrem Motorroller ist am Montagnachmittag eine 17-jährige Bikerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Piaggio-Roller im Moorkamp in Richtung K 224 unterwegs, als sie kurz vor der Kreisstraße ohne fremde Beteiligung auf der regennassen Fahrbahn stürzte. Dabei zog sie sich leichte Prellungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund eintausend Euro.

Seniorin von Taschendieben abgelenkt

Visselhövede. Am Montagmittag ist eine 79-jährige Visselhövederin in einem Discounter an der Süderstraße von Taschendieben bestohlen worden. Als die Seniorin gegen 12 Uhr von einer ihr fremden Frau in einer unverständlichen Sprache angesprochen wurde, nutzte eine ältere Komplizin die Ablenkung, um das Portemonnaie der Frau aus der Handtasche im Einkaufswagen zu stehlen. Darin befand sich Bargeld und der übliche Inhalt.

WhatsApp-Betrug durch falsche Tochter

Bremervörde. Ein 73-jähriger Bremervörder ist am Montag auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Der Mann war im Lauf des Tages von seiner angeblichen Tochter über den Nachrichtendienst angeschrieben worden. Unter einem Vorwand brachten die Täter den Senioren dazu, zunächst eine Überweisung von 2.850,66 Euro und später eine weitere über 2.138,66 Euro an die Unbekannten auszuführen. Als sie die nächste Zahlung forderten, schöpfte der Mann Verdacht und erkannte den Schwindel. Über die Bank versuchte er den Geldtransfer rückgängig zu machen.

Zweitausend Euro bei WhatsApp-Betrug verloren

Rotenburg. Knapp zweitausend Euro hat eine 71-jährige Rotenburgerin am Montag an unbekannte WhatsApp-Betrüger verloren. Eine Unbekannte hatte sich am Nachmittag bei der Frau gemeldet und sich als ihre Tochter ausgegeben. Um eine Rechnung begleichen zu können, benötige sie dringend die Hilfe ihrer "Mutter". Die Frau überwies 1.934,23 Euro an ein von der "Tochter" angegebenes Konto. Zu spät erkannte sie den Betrug.

52-jährige E-Bikerin stürzt schwer

Zeven. Schwere Verletzungen hat sich am Montagvormittag eine 52-jährige E-Bikerin bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad zugezogen. Die Frau war gegen 11.30 Uhr in der Ernst-August-Straße in Richtung Bremer Straße unterwegs, als sie ohne fremde Beteiligung mit dem Pedelec zu Fall kam. Die 52-Jährige prallte gegen eine Straßenlaterne und verletzte sich am Kopf und an der Schulter. Sie wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Dieseldiebstahl auf Baustellen an der Landesstraße

Weertzen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes waren unbekannte Dieseldiebe an der Landesstraße 142 unterwegs. Zwischen Weertzen und Wiersdorf fuhren sie zu zwei Baustellen und öffneten zunächst den Bauzaun. Aus den unverschlossenen Tanks eines Kettenbaggers und eines Radladers zapften sie insgesamt rund zweihundert Liter Kraftstoff ab.

Baucontainer am Windpark aufgebrochen

Alfstedt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter auf einer Baustelle am Windpark Alfstedt an der Hauptstraße in drei Baucontainer eingedrungen. Vermutlich gezielt holten sie Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus den Lagern und verschwanden damit unerkannt.

