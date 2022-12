Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Tageswohnungseinbrüche ++ Hansalinie A1 - Junger Fahrer fährt in Mittelschutzplanke ++ Einbruch in Scheune - Polizei bittet um Hinweise ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++

Rotenburg (ots)

Zwei Tageswohnungseinbrüche

Bremervörde/Kuhstedt. Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes ist es in Bremervörde und Kuhstedt zu zwei Tageswohnungseinbrüchen gekommen. Am Samstagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Straße In der Mulde ein. Zwischen 15 Uhr und 20 Uhr - vermutlich jedoch bei Einbruch der Dunkelheit - hebelten sie das Fenster zum Wohnzimmer auf und gelangten so in die Wohnung. Beim Durchstöbern von Schränken und Schubladen fanden die Täter einigen Schmuck und nahmen ihn mit. Am Sonntagnachmittag gelangten Unbekannte in einem ähnlichen Zeitraum in der Schützenstraße in Kuhstedt über ein Nachbargrundstück zu einem Wohnhaus. Dort versuchten sie zunächst eine verglaste Terrassentür aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie die Scheibe ein und kletterten in die Wohnung. Hier fiel den Einbrechern Bargeld in die Hände.

Hansalinie A1 - Junger Fahrer fährt in Mittelschutzplanke

Groß Meckelsen/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 sind am Sonntagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer war gegen 8.40 Uhr mit seinem Ford Fiesta zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf in Richtung Bremen unterwegs, als sein Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in die Mittelschutzplanke krachte. Der junge Fahrer und auch dessen 23-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Ford entstand erheblicher Sachschaden.

Einbruch in Scheune - Polizei bittet um Hinweise

Hamersen. In der vergangenen Woche sind unbekannte Täter in eine, direkt an der Sotheler Straße gelegene Scheune eingebrochen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag knackten sie das Vorhängeschloss an einer Tür. Aus der Scheune nahmen sie zwei Kettensägen und zwei Laubbläser der Marke Stihl mit. Zeugen, denen in dem betreffenden Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizeistation Sittensen.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in der Goethestraße

Visselhövede. Bei der Kollision zweier Fahrzeuge sind am Samstagnachmittag die beiden Unfallbeteiligten verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer sei gegen 17.15 Uhr mit seinem Audi ohne Licht unterwegs gewesen. Das habe eine 55-jährige Autofahrer vermutlich zu spät erkannt, als sie mit ihrem Renault vom Fahrbahnrand auf die Goethestraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund achttausend Euro.

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Rotenburg. Besorgte Zeugen haben der Rotenburger Polizei am frühen Sonntagmorgen eine mögliche Trunkenheitsfahrt mitgeteilt. Demnach solle der Fahrer eines Mercedes kurz nach 7 Uhr früh alkoholisiert auf das Gelände einer Tankstelle an der Harburger Straße gefahren sein. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei machte sich sofort auf den Weg und traf den beschriebenen Wagen vor Ort an. Der 38-jährige Fahrer war gerade im Begriff vom Gelände zu fahren. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die Mitteilung zutreffend war. Der Mann am Steuer stand tatsächlich unter Alkoholeinfluss. Das bestätigte auch ein Atemalkoholtest von mehr als 1,2 Promille. Der 38-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Einbruch in Werkstatt

Stemmen. In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Mühlenstraße eingebrochen. Sie durchtrennten das Vorhängeschloss an der Werkstatttür und holten im weiteren Verlauf zwei Kettensägen vom Hersteller Makita und Husqvarna, zwei weitere Akkugeräte von Makita und auch ein Ladegerät heraus.

Auto aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Bio-Marktes an der Straße Auf dem Quabben ein Auto aufgebrochen. Sie öffneten zwischen Samstagabend 21 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr gewaltsam die Fahrertür eines schwarzen Audi und holten eine rote Geldbörse mit Bargeld und dem üblichen Inhalt aus dem Fahrzeuginneren.

Einbruch in Juweliergeschäft

Rotenburg. Mit einem aus der Gosse gehobenen Gullydeckel haben Unbekannte in der Nacht zum Montag die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Fußgängerzone eingeworfen. Um 2.42 Uhr lösten sie damit einen Einbruchalarm aus. Die Täter nahmen einige Armbanduhren aus der Auslage und ergriffen zu Fuß die Flucht.

