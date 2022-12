Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ehepaar verliert viertausend Euro an WhatsApp-Betrüger ++ Falscher Bankmitarbeiter macht Beute ++ Betrunken und ohne Führerschein ++ Vorfahrt missachtet ++ Diebstahl im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Ehepaar verliert viertausend Euro an WhatsApp-Betrüger

Bremervörde. Knapp viertausend Euro hat ein älteres Ehepaar am Mittwochabend bei einem WhatsApp-Betrug verloren. In einer Nachricht bat ihre angebliche Tochter die "Eltern" unter einem Vorwand um die Zahlung von zwei dringenden Rechnungen. Die Frau ging auf direktem Weg zur Bank und überwies 1.980,66 und 1978,77 Euro an eine spanische Adresse. Als sich die Eheleute später bei ihrer echten Tochter meldeten, kam der Schwindel ans Licht. Die junge Frau hatte ihre Eltern um keine Überweisung gebeten. Mit einer Mitteilung an das Bankwarnsystem versucht die Polizei jetzt, die ausländische IBAN zu sperren und die beiden Überweisungen rückgängig zu machen.

Falscher Bankmitarbeiter macht Beute

Vahlde. Eine 85-jährige Frau ist am Mittwochvormittag Opfer eines falschen Bankmitarbeiters geworden. Der Unbekannte meldete sich gegen 9.30 Uhr telefonisch bei der Seniorin und fragte, ob sie in den letzten Tagen Geld nach Warschau überwiesen habe. Unter diesem Vorwand gelang es dem Betrüger, dass die Frau ihm oder einem Komplizen bei sich zu Hause ihre EC-Karte mit der PIN zur Überprüfung der Bankgeschäfte aushändigte. Damit fuhr der Unbekannte direkt zu einem Geldautomaten nach Lauenbrück und hob eintausend Euro vom Konto der Frau ab. Als bei der Seniorin später Zweifel aufkamen, meldete sie sich über Notruf bei der Polizei.

Betrunken und ohne Führerschein

Bremervörde. Beamte der Bremervörder Polizei haben am Mittwochmittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Während der Streifenfahrt fiel den Polizisten gegen 13.40 Uhr der Mercedes des Mannes auf, als er von einem Parkplatz an der Gartenstraße fuhr. Von dem Fahrer wussten sie, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An der Einmündung Huddelberg/Neue Straße konnte die Polizei das Fahrzeug stoppen. Bei der Kontrolle bestätigte sich zunächst der Verdacht einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis. Außerdem bemerkten die Beamten, dass der 50-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: mehr als 1,3 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Vorfahrt missachtet

Bockel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B71 / K112 ist am frühen Mittwochmorgen eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 47-jähriger Mann hatte gegen 6 Uhr mit seinem VW Golf von der Kreisstraße nach links auf die Bundesstraße in Richtung Sick einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden VW Polo der 27-Jährigen. Bei der Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Sie wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Diebstahl im Discounter

Scheeßel. Unbekannte haben am Mittwochvormittag in einem Discounter am Vahlder Weg eine 85-jährigen Scheeßelerin bestohlen. Während des Einkaufens war die Seniorin unerwartet von einer ihr unbekannten Frau angesprochen worden. Als die 85-Jährige später an der Kasse zahlen wollte, war ihr Portemonnaie und auch ihr Handy aus der Handtasche verschwunden. Vermutlich hat die fremde Frau den Moment der Ablenkung genutzt und beides aus der Tasche gestohlen.

