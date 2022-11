Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Betrunkener Autofahrer flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle ++ Schwerer Verkehrsunfall in der scharfen Kurve ++ Motorsägen aus Scheune geklaut ++

Hansalinie A1 - Betrunkener Autofahrer flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle

Elsdorf/A1. Ein Unfallzeuge hat der Autobahnpolizei Sittensen am Sonntagmorgen einen außergewöhnlichen Verkehrsunfall auf der Hansalinie gemeldet. Er selbst sei mit seinem Wagen gegen 7 Uhr in Richtung Bremen unterwegs gewesen und habe im Gegenverkehr zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen einen BMW durch die Luft fliegen sehen. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg zur vermeintlichen Unfallstelle. Dort fanden die Polizisten das verunfallte Fahrzeug im Seitenraum. Den Unfallspuren zu Folge war es über die Schutzplanken von der Fahrbahn abgehoben und einige hundert Meter weiter zum Stehen gekommen. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Er wurde zwei Stunden später betrunken und leichtverletzt an einer Tankstelle in Sittensen von der Polizei aufgegriffen. Der Mann sei nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen und verunfallt. Alkohol habe er erst nach dem Vorfall getrunken. Um diese Angaben zu überprüfen, musste der 48-Jährige zwei Blutproben abgeben. Den Unfallschaden schätzt die die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Unter Alkohol und Drogen über die Autobahn

Sittensen/A1. Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain ist ein 33-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Den Beamten war der Opel Corsa des Mannes gegen 20.45 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Bremen aufgefallen. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Stellheide erkannten sie Auffälligkeiten bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,9 Promille an. Ein Urintest bestätigte den Verdacht auf Rauschgiftkonsum. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Schwerer Verkehrsunfall in der scharfen Kurve

Kirchtimke. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 52-jährige Autofahrerin war gegen 20 Uhr mit ihrem Renault auf der Landesstraße in Richtung Tarmstedt unterwegs, als das Fahrzeug vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Renault mit einem Baum. Die Fahrerin und ein 16-jähriger Beifahrer zogen sich Kopfverletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zwanzigtausend Euro.

Motorsägen aus Scheune geklaut

Kirchtimke. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in eine Scheune an der Hauptstraße eingedrungen. Dazu entfernten sie zuvor ein verglastes Fenster aus dem Mauerwerk. Durch die Öffnung kletterten die Täter in die Scheune und nahmen daraus zwei orange-weiß-farbene Motorsägen der Marke Stihl mit einem 40 cm und einem 45 cm langen Schwert mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von über eintausend Euro.

Teures Damen-E-Bike aus Schuppen gestohlen

Bremervörde. Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen aus dem Schuppen im Garten eines Wohnhauses an der Hafenstraße ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad des Herstellers Gazelle vom Typ Arroyo C7+HMB Elite. Die Polizei spricht von einem Schaden von 3.000 Euro.

Schiebetor des Bauhofs beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag das elektrische Tor des Bauhofs an der Industriestraße beschädigt. Sie durchtrennten mehrere Kabel und die Abdeckung der Rundumleuchte. Gestohlen haben die Unbekannten vermutlich nichts. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro und bittet unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise.

Falsche Polizisten melden sich am Telefon

Rotenburg. Mindestens dreizehn Menschen aus Rotenburg und Unterstedt haben am Samstagabend einen unerwarteten Anruf von falschen Polizisten erhalten. Die Unbekannten hatten sich dafür vermutlich gezielt Personen im Alter von 60 bis 90 Jahren ausgewählt. In allen Fällen berichteten die Anrufer von festgenommenen Straftätern, bei denen die Polizei eine Liste mit möglichen Einbruchsobjekten gefunden habe. Auch die Namen der Angerufenen stünden darauf. Dann fragten die Unbekannten nach den persönlichen Umständen und den Wertgegenständen im Haus. Alle Angerufenen kannten die Masche und ließen sich nicht täuschen. Sie beendeten die Gespräche.

Einbruch in Rohbau

Fintel. In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in der Straße Immenbogen in einen verschlossenen Rohbau eingedrungen. Dabei wählten die Unbekannten vermutlich den Weg über das Dach des Gebäudes. Im Inneren fanden sie Baugeräte und Einbauteile. Damit verschwanden sie durch ein Terrassenfenster.

Einbruch in Edeka-Markt - Täter flüchten zu Fuß

Fintel. Am späten Sonntagabend sind unbekannte Täter in einen Edeka-Markt an der Straße Am Markt eingebrochen. Dazu sprangen sie gegen 23.30 Uhr mehrfach gegen die Glasschiebetür des Verkaufsraumes und öffneten sie gewaltsam. Vermutlich gezielt rafften die Unbekannten Tabakwaren aus den Regalen und flüchteten damit zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Fintel unter Telefon 04265/95486-0.

