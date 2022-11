Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unglückliche Kollision unter Jugendlichen ++ Zu schnell durch die regennasse Kurve ++ 35-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ Betrügereien über WhatsApp ++

Rotenburg (ots)

Unglückliche Kollision unter Jugendlichen

Zeven. Bei einer unglücklichen Kollision einer jungen Fußgängerin mit der Fahrerin eines E-Scooters ist eine der beiden Unfallbeteiligten am Dienstagabend im Fritz-Reuter-Weg verletzt worden. Gegen 21.20 Uhr rutschte die 14-Jährige auf dem feuchten Laub aus, kam zu Fall und stieß die ebenfalls 14-jährige und neben ihr fahrende Freundin um. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu.

Zu schnell durch die regennasse Kurve

Stuckenborstel. Am Dienstagmittag ist ein 36-jähriger Mann als Beifahrer bei einem Verkehrsunfall in der Inspirionstraße verletzt worden. Der 31-jährige Fahrer eines Fiat war dort gegen 13.40 Uhr vermutlich zu schnell durch eine Kurve gefahren. Auf der regennassen Fahrbahn kam der Kleinwagen ins Rutschen und prallte gegen eine Schutzplanke. Dabei zog sich der Beifahrer Verletzungen am Rücken zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro.

35-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Königsberger Straße/Jägerhöhe ist am Dienstagmorgen eine 35-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 8 Uhr früh dem von rechts kommenden Verkehr Vorfahrt gewähren müssen. Das erkannte die nachfolgende 39-jährige Fahrerin eines VW Touareg vermutlich zu spät und fuhr auf den Opel der 35-Jährigen auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Auf der Hansalinie A1 - Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Sittensen/A1. Zum wiederholten Mal ist ein 31-jähriger Autofahrer am Dienstagabend ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten hatten den Wagen des Mannes gegen 19.15 Uhr auf das Gelände der Rastanlage Ostetal Süd gelotst. Dass er keine Fahrerlaubnis besaß, war den Polizisten bei der Kontrolle schnell klar. Und auch bei dieser Fahrt saß der 31-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift am Steuer seines Fahrzeugs. Ein Urintest zeigte Rückstände von THC, Amphetamin und Methamphetamin an. Der Mann musste eine Blutprobe und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Betrügereien über WhatsApp

Vorwerk/Rotenburg. Ein 76-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag auf unbekannte WhatsApp-Betrüger hereingefallen. Sei angeblicher Sohn hatte sich zuvor über den Instant-Messaging-Dienst gemeldet und davon berichtet, dass er derzeit keine Überweisungen über sein Handy erledigen könne. Deshalb bat er seinen "Vater" um eine Sofort-Überweisung einer dringenden Rechnung über 2.090 Euro. Der Senior veranlasste die Zahlung, stellte kurz darauf jedoch fest, dass er Opfer von Betrügern geworden war. Über einen schnellen Anruf bei seiner Bank versuchte er den Geldtransfer zu stoppen.

Ähnlich, jedoch mit besserem Ende erging es am Dienstag einer 78-jährigen Rotenburgerin. Sie war auf gleiche Weise per WhatsApp von ihrer angeblichen Tochter angeschrieben worden. Auch sie gab an, in einer Notlage zu sein und bat ihre "Mutter" um zwei Überweisungen. Die Seniorin war misstrauisch und überwies kein Geld.

Falscher Bankmitarbeiter macht reiche Beute

Sottrum. Knapp fünftausend Euro hat eine 69-jährige Sottrumerin am Montagnachmittag an einen angeblichen Bankmitarbeiter verloren. Der Unbekannte meldete sich gegen 15.40 Uhr am Telefon bei der Seniorin. Unter dem Vorwand ihren TAN-Generator aktualisieren zu müssen, brachte der Unbekannte die Frau dazu, ihm eine PIN und die Bankdaten mitzuteilen. Damit buchte der Betrüger 4.992 Euro vom Konto der Seniorin ab.

Fahrzeug am Autohaus aufgebrochen

Bockel. Unbekannte haben am Dienstagvormittag in der Nähe eines Autohauses an der Straße An der Autobahn einen Mercedes Sprinter aufgebrochen. Vermutlich zielgerichtet öffneten die Täter gewaltsam die Tür des Fahrzeugs und durchstöberten den Innenraum. Dort fanden sie eine größere Menge an Bargeld und einen Fahrzeugbrief. Damit entkamen sie unerkannt.

Dieseldieb auf frischer Tat ertappt

Scheeßel. Am Dienstagabend ist ein 28-jähriger Mann im Luhner Weg auf frischer Tat beim Diebstahl von Diesel erwischt worden. Ein Zeuge hatte gegen 18.45 Uhr beobachtet, wie er mit einem Kanister und einem Schlauch in der Hand von einem geparkten Viehtransporter zu seinem Wagen ging. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei fand im BMW des Verdächtigen Utensilien zum Abzapfen von Kraftstoff und einen mit 30 Liter Diesel gefüllten Kanister. Außerdem roch seine Kleidung stark nach Kraftstoff. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 28-Jährigen ein.

Ladendiebe im Discounter

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist eine 84-jährige Rotenburgerin in einem Discounter am Waldweg Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte ihre Handtasche während des Einkaufens einen kurzen Moment unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückgelassen. Das reichte den Tätern, um daraus ihr Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt zu stehlen.

