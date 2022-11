POL-ROW: ++ Auffahrunfall auf der A1 - Autobahn für Stunden gesperrt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Stuckenborstel/A1. Bei einem Auffahrunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel ist ein Lkw-Fahrer am Montagvormittag schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 9.45 Uhr mit seinem 7,5-Tonner auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 36-Jährigen auffuhr. Der Unfallverursacher wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften daraus befreit werden und wurde anschließend im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Zur Unfallaufnahme setzte die Autobahnpolizei Sittensen eine Drohne ein. Die Hansalinie ist seit dem Unfall voll gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Stuckenborstel über die B 75 umgeleitet. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.

