Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmierereien an der Grundschule in Haste

Haste (ots)

(He.) Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 03.08.22; 14:00 Uhr bis 04.08.22; 10:00 Uhr großflächig die Grundschule in Haste besprüht. Es wurden unter anderem sogenannte Tags, ein Tag ist ein Signalkürzel des Graffiti-Sprühers und stellt sein Pseudonym beziehungsweise seine Unterschrift, es dient zusätzlich auch der territorialen Markierung des Sprühers. Es ist daher davon auszugehen, dass der/die Täter aus der hiesigen Region kommen. Der Sachschaden an der Schule wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde gestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05723-94610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell