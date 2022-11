POL-ROW: +Brand von Transportern auf Autohaus-Gelände+ Mit über zwei Promille und Führerschein Auto gefahren+ Betrunkenen Autofahrer im Rahmen einer Kontrollstelle erwischt

Rotenburg (ots) - Briefkasten aufgebrochen Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Gnattenbergstraße den Briefkasten am Vereinsheim der Ruderabteilung des TSV Bremervörde gewaltsam geöffnet. Dazu bauten sie den Schließzylinder aus. In dem Kasten fanden die Täter drei Postsendung. Ein ...

mehr