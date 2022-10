Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen an Schulen und Kindertagesstätten

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Am Dienstag führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz in Höhe der Kindertagesstätte in Krunkel im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt.

Bei einer Durchlaufzahl von 133 Fahrzeugen sind 19 Fahrzeugführer/-innen im Verwarngeldbereich und 2 Fahrzeugführer/-innen im Anzeigenbereich gemessen worden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus führten im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr in der Schulstraße in Dierdorf Kindergarten- / Schulwegkontrollen durch. Im genannten Zeitraum kontrollierten die Beamten 36 Fahrzeuge. Bei 11 Fahrzeugen sind kleinere Mängel festgestellt worden. Zudem führten 4 Fahrzeugführer/-innen ihren Führerschein nicht mit. Des Weiteren ahndeten die Beamten 3 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Erfreulicherweise sind alle Kinder in den kontrollierten Fahrzeugen ordnungsgemäß gesichert gewesen.

