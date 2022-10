Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: weitere Diebstähle

Vettelschoß (ots)

Am gestrigen Tage teilten wir bereits mit, dass es in Vettelschoß zu einem Einbruch in eine Garage gekommen ist. Hier wurden 2 hochwertige E-Bikes entwendet. Der vermutete Tatzeitpunkt liegt hier in der Nacht von Sonntag auf Montag, um 01:00 Uhr herum. Wie bereits dargestellt, werden derzeit Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Es kam in der Tatzeit zu weiteren Diebstählen in Vettelschoß, die mit großer Wahrscheinlichkeit von den gleichen Tätern verübt wurden. Unter anderem wurde ein weiteres E-Bike und eine Aluleiter entwendet.

Die Polizei Linz konkretisiert die Frage nach verdächtigen Wahrnehmungen auf 2 Fragen.

Wurde im relevanten Tatzeitraum ein Transporter oder ähnliches großvolumiges geschossenes Fahrzeug wahrgenommen? Sind Personen wahrgenommen worden, die sich auffällig verhalten haben? Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen 2 männliche Personen, einer bei Tatbegehung bekleidet mit einer hellen Jacke. Hinweise bitte unter 02644-9430 an die Polizei Linz.

